В Харькове застрелился известный ресторатор: найдена предсмертная записка. Фото и видео

В Харькове в собственном ресторане 17 сентября застрелился известный бизнесмен Олег Привалов. Его тело было найдено в уборной заведения.

О самом происшествии сообщается на сайте ГУНП Харьковской области. Личность погибшего назвал источник местного издания Newsroom в правоохранительных органов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Ресторан, где было найдено тело Привалова, расположен на проспекте Независимости. Речь идет о заведении "Чили", которое принадлежало погибшему.

В полиции отметили, что на месте найдена предсмертная записка, в которой мужчина просит прощения за совершенное. Он выстрелил себе в голову из помпового ружья, зарегистрированного на него.

Правоохранители уточнили только, что это предприниматель в ресторанном бизнесе 1965 года рождения. Newsroom со ссылкой на источники пишет, что это Олег Привалов.

"В Харькове покончил с собой бизнесмен Олег Привалов. Ранее у предпринимателя был конфликт с владелицей помещения, в котором расположен его ресторан", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 августа был найден застреленным мэр Кривого Рога Константина Павлов. Его тело обнаружили в собственном доме.