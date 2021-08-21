В Харькове мужчина устроил стрельбу у ресторана и исчез: подробности ЧП

В субботу, 21 августа, в Харькове возле ресторана на улице Ярослава Мудрого неизвестный открыл стрельбу из автомата. Его личность установлена.

Как сообщила пресс-служба Национальной полиции в Харьковской области, событие квалифицировано по статье "хулиганство". Стрелял 28-летний мужчина, который должен был находиться дома в связи с выбранной ранее мерой пресечения. Сейчас его местонахождение устанавливается.

По сообщению местного Telegram-канала "Труха", в ресторане отдыхала жена стрелявшего. К ней начали приставать представители местного криминалитета. Когда мужчина приехал в заведение, ему дали отпор. Тогда он поехал за оружием.

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Отмечается, что друг пытался остановить его, заблокировав проезд автомобиля. Однако мужчина вернулся в ресторан и выстрелил из автомата две очереди в воздух.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.

Напомним, 3 августа в Василькове на Киевщине мужчина устроил стрельбу в ночном заведении и ранил своих родителей и еще двух человек. Правоохранители установили, что во время отдыха в местном ночном заведении между двумя молодыми людьми произошел конфликт, после чего один из его участников позвонил своим родителям и брату и сообщил, что его бьют и обижают. Родители парня сразу приехали на место инцидента и вступили в ссору.

А в Черновицкой области 31 июля жених во время свадьбы устроил посреди села "праздничную" стрельбу. Соответствующее видео появилось в соцсети. Теперь молодожену грозит до 7 лет лишения свободы. По данным полиции, оружие принадлежит 33-летнему односельчанину и товарищу жениха. Кроме зафиксированного на видео карабина, мужчина имеет еще три единицы нарезного оружия.

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