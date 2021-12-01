На Одесчине произошел мощный взрыв в жилом доме, пострадала женщина. Фото

Марина Погорилко
Происшествия
2 минуты
1,7 т.
В Одесской области взорвался жилой дом

В среду, 1 декабря, в городе Измаил в Одесской области произошел взрыв в жилом доме, расположенном на улице Пирогова. В результате инцидента пострадала пожилая хозяйка.

Как сообщила пресс-служба ГосЧС Украины в Одесской области, спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Выяснилось, что пожар начался в сооружении, расположенном рядом с частным жилым домом. Его ликвидировали в 11.49.

В Одесской области произошел взрыв в жилом доме
Видео дня

Отмечается, что хозяйка дома была спасена. Женщину передали медикам. Вероятной причиной ЧП называют нарушение правил пожарной безопасности во время эксплуатации печи. Предварительно установлено, что хозяйка топила ее с помощью воспламеняющихся жидкостей, а именно – бензина.

Владелица дома пострадала

К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 7 спасателей.

К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники

Напомним, 29 ноября, на территории школы в селе Проход на Волыни взорвалась котельная. В результате ЧП никто не пострадал, ученики и сотрудники были эвакуированы. Взрыв полностью разрушил здание.

27 ноября в городе Новая Одесса на Николаевщине в многоэтажном доме произошел взрыв бытового газа, в результате которого погибли три человека и три травмированы. Кроме того, в соседнем подъезде от остановки сердца также умер пожилой мужчина. Еще более 50 жильцов эвакуировали. В результате взрыва были полностью разрушены два этажа дома.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в Киеве 30 ноября неизвестные подорвали банкомат и похитили деньги. В городе введена специальная полицейская операция.

  • 27 ноября в русском Дзержинске Нижегородской области на заводе боеприпасов имени Я. М. Свердлова произошло несколько взрывов. После этого начался пожар, сработала сигнализация, а огонь распространился на 55 квадратных метров.

УкраинаИзмаилвзрыв