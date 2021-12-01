На Одесчине произошел мощный взрыв в жилом доме, пострадала женщина. Фото

В среду, 1 декабря, в городе Измаил в Одесской области произошел взрыв в жилом доме, расположенном на улице Пирогова. В результате инцидента пострадала пожилая хозяйка.

Как сообщила пресс-служба ГосЧС Украины в Одесской области, спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Выяснилось, что пожар начался в сооружении, расположенном рядом с частным жилым домом. Его ликвидировали в 11.49.

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Отмечается, что хозяйка дома была спасена. Женщину передали медикам. Вероятной причиной ЧП называют нарушение правил пожарной безопасности во время эксплуатации печи. Предварительно установлено, что хозяйка топила ее с помощью воспламеняющихся жидкостей, а именно – бензина.

К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 7 спасателей.

Напомним, 29 ноября, на территории школы в селе Проход на Волыни взорвалась котельная. В результате ЧП никто не пострадал, ученики и сотрудники были эвакуированы. Взрыв полностью разрушил здание.

27 ноября в городе Новая Одесса на Николаевщине в многоэтажном доме произошел взрыв бытового газа, в результате которого погибли три человека и три травмированы. Кроме того, в соседнем подъезде от остановки сердца также умер пожилой мужчина. Еще более 50 жильцов эвакуировали. В результате взрыва были полностью разрушены два этажа дома.

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