На Одесчине произошел мощный взрыв в жилом доме, пострадала женщина. Фото
В среду, 1 декабря, в городе Измаил в Одесской области произошел взрыв в жилом доме, расположенном на улице Пирогова. В результате инцидента пострадала пожилая хозяйка.
Как сообщила пресс-служба ГосЧС Украины в Одесской области, спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Выяснилось, что пожар начался в сооружении, расположенном рядом с частным жилым домом. Его ликвидировали в 11.49.
Отмечается, что хозяйка дома была спасена. Женщину передали медикам. Вероятной причиной ЧП называют нарушение правил пожарной безопасности во время эксплуатации печи. Предварительно установлено, что хозяйка топила ее с помощью воспламеняющихся жидкостей, а именно – бензина.
К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 7 спасателей.
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