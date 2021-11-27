В Николаевской области взорвался газ в многоэтажке: людей вытаскивали из-под завалов. Фото и видео

В субботу, 27 ноября, в городе Новая Одесса Николаевской области в многоэтажном доме произошел взрыв бытового газа. По предварительным данным, из-под завалов спасли троих человек, еще 50 жильцов дома эвакуировали.

Взрыв произошел в угловой части 5-этажного дома, в результате чего два верхний этажа были полностью разрушены. Сейчас на месте взрыва работают 107 спасателей и 24 единицы техники. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате взрыва пострадали 3 человека. Спасенных подразделениями ГСЧС передали медикам. У одного человека предварительно перелом руки и повреждение позвоночника, 2 человека в шоковом состоянии. Также из поврежденного подъезда эвакуированы 50 человек.

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Кроме того, по информации полиции в квартире на 4 этаже может находиться еще одна женщина.

К поискам пострадавших привлекли кинологическую группу в составе троих человек и двух собак.