На Волыни на территории школы взорвалась котельная, детей и учителей эвакуировали. Фото

В понедельник, 29 ноября, на территории школы в селе Проход на Волыни взорвалась котельная. В результате ЧП никто не пострадал, ученики и сотрудники были эвакуированы.

Как сообщила пресс-служба Национальной полиции в Волынской области, на месте работают правоохранители и спасатели ГосЧС. Причины взрыва устанавливаются. Как видно на опубликованных кадрах, он полностью разрушил здание.

Напомним, 28 ноября на Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области произошел выброс горячей пароводяной смеси и газов из топки котла. Четыре человека, которые находились в 7 энергоблоке, получили ожоги и отправлены в больницу. Седьмой энергоблок временно отсоединен от эксплуатации. На теплоснабжении региона инцидент не отразился и станция продолжает работу после ликвидации последствий аварии.

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Также 27 ноября в городе Новая Одесса на Николаевщине в многоэтажном доме произошел взрыв бытового газа, в результате которого погибли два человека. Кроме того, пострадали трое, которых достали из-под завалов. В соседнем подъезде от остановки сердца также умер пожилой мужчина. Еще более 50 жильцов эвакуировали. В результате взрыва были полностью разрушены два этажа дома.

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