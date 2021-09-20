На Одесчине под колесами поезда погиб 18-летний парень
В Одесской области под колесами поезда погиб 18-летний парень. Погибшим оказался житель города Балта.
Как сообщает пресс-служба ГУ НПУ в регионе, происшествие случилось в ночь на понедельник, 20 сентября на железнодорожном перегоне между станциями Перелеты и Балта.
Машинист товарного поезда рассказал, что увидел мужчину на путях и экстренно затормозил. Однако столкновения избежать не удалось, мужчина погиб на месте.
В полиции добавили, что на данный момент решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Правоохранители установят точные обстоятельства гибели мужчины.
Ранее в Харькове 64-летняя женщина легла на рельсы перед приближающимся поездом. Она не реагировала на звуковые сигналы машиниста и погибла под колесами движущегося состава.
Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Тарасовка Киевской области в четверг, 2 сентября, на железнодорожном переезде поезд сбил 15-летнего парня. От полученных травм подросток скончался на месте происшествия.
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