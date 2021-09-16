В Харькове женщина легла на рельсы перед приближающимся поездом, она погибла на месте

В Харькове 64-летняя женщина легла на рельсы перед приближающимся поездом. Она не реагировала на звуковые сигналы машиниста и погибла под колесами движущегося состава.

Об этом сообщает ГУ НПУ в регионе. ЧП произошло вечером 15 сентября на перегоне Харьков-Сортировочный – Харьков-Пассажирский по улице Сковородиновских.

Машинист применил экстренное торможение, однако поезд все же наехал на женщину. Пенсионерка от полученных травм скончалась на месте.

Это событие было квалифицировано по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет тюремного срока.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области поезд сбил 15-летнего подростка из села Песочин, который ехал на велосипеде. От полученных травм он погиб на месте.