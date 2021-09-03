На Киевщине поезд сбил насмерть 15-летнего подростка

В селе Тарасовка Киевской области в четверг, 2 сентября, на железнодорожном переезде поезд сбил 15-летнего парня. От полученных травм подросток скончался на месте происшествия.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевщины. По словам очевидцев, машинист до последнего момента пытался предупредить несовершеннолетнего об опасности, подавая сигналы (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы. 18+).

"Предварительно было установлено, что парень переходил железнодорожный переезд в неустановленном месте, и не обратил внимание на поезд, который приближался к станции. Свидетели трагедии сообщили, что машинист подавал звуковые сигналы, однако потерпевший не отреагировал, так как был в наушниках. От полученных травм подросток скончался", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что погибшим оказался 15-летний житель села Вита-Почтовая. Обстоятельства трагедии установят следователи.

По факту нарушение правил безопасности движения открыто уголовное производство.

Напомним, в селе Тарасовка Фастовского района 20 августа парень попал под колеса поезда. От полученных травм он скончался.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве мужчину насмерть сбил поезд. Он перебегал железнодорожные пути в неположенном месте.