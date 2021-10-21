В Одессе два дерева рухнули на припаркованные авто, пострадал мужчина. Фото и видео

В разных частях Одессы деревья рухнули на припаркованные автомобили. ЧП произошли из-за сильных порывов ветра в городе.

Об этом сообщают Telegram-каналы Одесса INFO, "Х. Одесса", "Думская" и "Новости Одесса". Первый случай произошел на стоянке возле радиорынка по улице Одария в микрорайоне Пересыпь (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Кроме машин, никто не пострадал.

Второе дерево упало на Французском бульваре, привалило четыре авто. В этом случае пострадал мужчина – его увезла скорая помощь.

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Также на улице Косовской упавшее дерево перекрыло маршрут 10-го трамвая.

В течение дня в регионе ожидаются порывы ветра 15-24 метра в секунду. Горсовет призывает жителей Одессы быть бдительными и не оставлять транспорт под деревьями и линиями электропередач.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева на автомобиль службы доставки "Новая почта" во время движения упало дерево и пробило лобовое стекло: водитель чудом уцелел.

Ранее во время грозы в столице на маршрутный автобус упало дерево.