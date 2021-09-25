Под Одессой разбился 32-летний полицейский: подробности трагедии и фото
Пострадавший в ДТП в Одесской области 24 сентября сотрудник Национальной полиции Украины скончался в больнице. Владимиру Незгодинскому, старшему оперуполномоченному областного управления департамента внутренней безопасности, было 32 года.
Об этом пресс-служба Одесского ГУНП сообщила на официальном сайте 25 сентября. По данным "Думской", речь идет об аварии на трассе Одесса-Кучурган в селе Каменка.
Тогда на дороге столкнулись микроавтобус Citroën и грузовик. Сообщалось о пяти травмированных, среди которых – 6-летний ребенок. Все пострадавшие ехали в микроавтобусе, а водитель фуры не пострадал.
Журналисты со ссылкой на источник написали: Citroën – якобы служебная машина, за рулем которой находился 28-летний старший лейтенант полиции Виктор В.
Из пассажиров, кроме Незгодинского, в салоне находились еще один сотрудник ДВБ, подполковник полиции Виталий Ш., а также гражданские лица – 33-летняя женщина со своим шестилетним сыном.
По неподтвержденной информации, микроавтобус выехал на полосу встречного движения, где врезался в МАЗ.
В результате аварии ребенок якобы получил тупую травму живота, а у взрослых были диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, переломы и другие повреждения. Состояние водителя Виктора В., предварительно, тяжелое.
В пресс-службе полиции отметили, что умерший от полученных травм Незгодинский работал в правоохранительных органах 11 лет.
"Был профессионалом своего дела, надежным коллегой и прекрасным другом", – сказано в сообщении.
У мужчины остались родители, жена и 8-летняя дочь. Коллеги высказали соболезнования близким погибшего.
Как ранее писал OBOZREVATEL, 25 сентября на Житомирской трассе под Киевом столкнулись три авто, среди которых и полицейское. В больницу попали четверо пострадавших.