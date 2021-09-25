В Одесской области столкнулись два авто, среди пострадавших 6-летний ребенок. Фото

На трассе Одесса-Кучурган в селе Каменка произошло ДТП с пострадавшими. В результате нарушения ПДД столкнулись Citroën и грузовик, травмы получили пять человек.

О дорожно-транспортном происшествии в пятницу, 24 сентября, сообщила пресс-служба на сайте ГУ Нацполиции в Одесской области. Копы также поделились фотографиями с места инцидента (чтобы посмотреть снимки, доскролльте страницу до конца).

По информации полиции, все пострадавшие в аварии – это пассажиры и водитель Citroën. Среди них – 6-летний мальчик.

Всех травмированных госпитализировали. Состояние двух мужчин медики оценили как тяжелое, у остальных, по всей видимости, повреждения не такие серьезные.

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Известно, что автомобиль и грузовик двигались в противоположных направлениях. Кто именно спровоцировал столкновение, предстоит выяснить следователям.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, что:

днем ранее (23 сентября) в Черноморске Одесской области 17-летний водитель за рулем красного джипа протаранил шесть припаркованных автомобилей. Подростка удалось задержать.

До этого в Суворовском районе Одессы 25-летний полицейский вне службы за рулем Mazda устроил смертельное ДТП. Мужчина проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Kia, водитель последней – погиб.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине уровень смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий является одним из самых высоких в Европе, а уровень организации безопасности дорожного движения – крайне низким.