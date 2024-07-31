Злоупотребления при закупке укрытия привели к убыткам на 3 млн грн: будут судить директора лицея в Киевской области

В Киевской области будут судить директора лицея, обвиняемого в злоупотреблении при закупке укрытия для учебного заведения. В результате его действий подрядчик безосновательно получил более 3 млн грн.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

"Расследованием установлено, что учебное заведение заключило с обществом договор о закупке простейшего модульного укрытия гражданской защиты на 100 человек. Зная, что укрытие не соответствует заявленному в тендерной документации классу согласно государственным строительным нормам и технической спецификации, обвиняемый подписал акт приемки-передачи и расходную накладную", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в прокуратуре, на основании документов, подписанных директором лицея, подрядчик безосновательно получил более 3 миллионов гривен бюджетных средств. Следствие по этому факту завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Киевской области будут судить подрядчика, обвиняемого в завладении средствами во время работ по строительству укрытия в Вышгороде. В общей сложности он "заработал" более 350 тыс. грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области будут судить подрядчика, который "заработал" на ремонте укрытий в многоэтажках Бучи. Бюджет общины нанесен ущерб более чем на 500 тысяч гривен.

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