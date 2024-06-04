"Заработал" более 500 тыс. на ремонте укрытий в многоэтажках Бучи: в Киевской области будут судить подрядчика

В Киевской области будут судить подрядчика, который заработал на ремонте укрытий в многоэтажках Бучи. Бюджет общины нанесен ущерб более чем на 500 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.

"По данным следствия, в 2022 году с обществом с ограниченной ответственностью заключены договоры по текущему ремонту четырех сооружений гражданской защиты в многоквартирных жилых домах города. Однако, предусмотренные проектно-сметной документацией, ремонтные работы подрядчик выполнил некачественно, не в полном объеме, а также существенно завысил их стоимость и количество использованных материалов в отчетных документах", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в прокуратуре, фирма-подрядчик получила на свои счета более полумиллиона гривен бюджетных средств, которыми директор распорядился по своему усмотрению.

Следствие по этому факту завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Что касается инженера технадзора коммунального предприятия, который должным образом не проверил ремонтные работы и согласовал документацию с недостоверными сведениями, обвинительный акт рассматривается в суде.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области будут судить подрядчика, обвиняемого в завладении средствами во время работ по строительству укрытия в Вышгороде. В общей сложности он "заработал" более 350 тыс. грн.

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