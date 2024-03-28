"Заработал" более 350 тыс. грн на строительстве укрытия: в Киевской области будут судить подрядчика

В Киевской области будут судить подрядчика, обвиняемого в завладении средствами во время работ по строительству укрытия в Вышгороде. В общей сложности он "заработал" более 350 тыс. грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

"Расследованием установлено, что подрядчик завысил в проектно-сметной документации объемы строительных работ и использованных материалов при обустройстве укрытия в многоэтажке. Фактически выполненные работы не соответствовали заявленным в документах данным. Таким образом, он незаконно завладел бюджетными средствами на сумму более 350 тыс. грн", – рассказали в прокуратуре.

Следствие по факту завладения бюджетными средствами в условиях военного положения завершено обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении подрядчику, который проводил ремонт укрытия в детском саду, в результате чего просела стена здания. Предприниматель завысил стоимость работ и "заработал" на этом 430 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, в Буче Киевской области во время ремонта укрытия в детском саду подрядчик завладела половиной выделенных на его обустройство средств. Злоумышленницы сообщили о подозрении.

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