Жестоко избил и зарезал знакомого: в Киеве суд вынес приговор злоумышленнику. Фото

В Киеве суд признал виновным мужчину, убившего товарища. Во время ссоры он избил знакомого, а затем зарезал его.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Следующие девять лет злоумышленник проведет за решеткой.

"Напомним, в милицию поступило сообщение от врачей о том, что в ходе конфликта потерпевший получил смертельные телесные повреждения. Полицейские установили, что 41-летний потерпевший и злоумышленник были знакомы между собой и арендовали частный дом. Вечером, во время застолья между ними возник конфликт, в ходе которого подозреваемый избил знакомого, а затем ударил его ножом в грудь. От полученных ранений мужчина скончался в карете скорой медицинской помощи", – рассказали в пресс-службе.

Чтобы найти и задержать убийцу полицейским понадобилось время – злоумышленником оказался уроженец Херсона, 1979 года рождения. Суд признал его виновным в умышленном убийстве.

Напомним, в Киевской области суд признал виновным мужчину, убившего своего знакомого, чтобы не отдавать ему долг. Злоумышленник был должен погибшему 32 тысячи долларов США.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд признал виновным 55-летнего мужчину в совершении двойного убийства с особой жестокостью. Чтобы завладеть имуществом женщины и ее дочери, одну из них он смертельно поразил электрическим током, а другую задушил.

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