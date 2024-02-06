Убил, чтобы не отдавать долг в $32 тыс.: в Киевской области суд вынес приговор злоумышленнику

В Киевской области суд признал виновным мужчину, убившего своего знакомого, чтобы не отдавать ему долг. Злоумышленник был должен погибшему 32 тысячи долларов США.

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Об этом сообщил первый заместитель руководителя Киевской областной прокуратуры Андрей Сваток. Следующие 14 лет убийца проведет за решеткой.

"Цена жизни в 32 тысяч долларов США. В мае 2019 года осужденный назначил встречу знакомому на автодороге "Киев-Одесса". Чтобы не возвращать долг, мужчина нанес потерпевшему удар в область живота ножом, который заранее взял с собой. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в больнице", – сообщил Сваток.

Суд признал жителя Киевщины виновным в умышленном убийстве, совершенном из корыстных побуждений. Он приговорен к 14 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Напомним, в столице суд вынес приговор убийце-рецидивисту. Мужчина в парке "Киото" ударил прохожего металлической палкой по голове и отобрал личные вещи.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить мужчину, который задушил и ограбил родную сестру. На преступление он пошел из-за того, что родственница отказалась одолжить ему деньги.

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