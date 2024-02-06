Ради ограбления убил женщину током, а ее дочь задушил: в Киеве суд вынес приговор мужчине

В Киеве суд признал виновным 55-летнего мужчину в совершении двойного убийства с особой жестокостью. Чтобы завладеть имуществом женщины и ее дочери, одну из них он смертельно поразил электрическим током, а другую задушил.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Остальную жизнь убийца проведет за решеткой.

"Прокурором в суде доказано, что обвиняемый решил лишить жизни знакомой и ее дочери с целью завладения их имуществом. Заранее разработав план убийства, мужчина дождался, пока женщины легли спать. Злоумышленник приблизился сначала к 52-летней женщине, связал ей руки и поразил электрическим током, подключив провод к розетке. Поражение током и послужило причиной смерти женщины. Сразу после этого обвиняемый зашел в комнату, где спала 30-летняя дочь его знакомой и задушила ее проволокой", – рассказали в прокуратуре.

Как отметили в пресс-службе, после совершения преступления мужчина похитил из квартиры мобильные телефоны, ноутбуки, деньги и документы убитых.

Во время судебного разбирательства обвиняемый свою вину не признал, в совершенном не раскаялся. Кроме того, обвиняемый пытался покинуть территорию Украины сразу после убийства. Суд признал его виновным и осудил

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области суд признал виновным мужчину, убившего своего знакомого, чтобы не отдавать ему долг. Злоумышленник был должен погибшему 32 тысячи долларов США.

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