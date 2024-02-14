"Женщина, которая несла свет и любовь к животным": в сети рассказали о пострадавшей от удара РФ, умершей в больнице Киева. Фото

В больнице от травм, полученных в результате ракетной атаки 7 февраля, скончалась жительница Киева Анастасия Носова. Женщина заботилась о животных, в частности, у нее был питомник собак.

Об этом сообщили в сообществе "Их убила россия" в социальной сети Facebook. В результате вражеских обстрелов погибли пять человек.

"Киев. В больнице скончалась Анастасия Носова – 39-летняя женщина была одной из пострадавших в результате российского удара по Голосеевскому району столицы 7 февраля. В день атаки в квартире погибли 6 собак Насти", – говорится в сообщении.

В сообществе добавили, что за жизнь киевлянки врачи боролись неделю. К сожалению, ранения оказались слишком тяжелыми.

"Посмотрите каких светлых людей убивают русские террористы! Женщину, которая несла свет и любовь к животным! Невероятно больно. Светлая память Насте. Соболезнования родным и близким", – добавили в сообщении.

Как сообщила подруга Анастасии Екатерина Перегуда, у женщины был питомник собак и она заботилась о лошадях. Обломки российской ракеты попали в ее квартиру.

"Просто сухая статистика. Цифра 5. Но это не цифра, это наша Настя… Чуда не произошло. Не могу ничего писать, извините… Оксана Яковлева мои самые искренние соболезнования. У меня не хватает слов… Наша Настя. Россия убила ее! Не прощу и не забуду НИКОГДА!", – написала Перегуда.

Напомним, страна-террорист РФ в среду, 7 февраля, атаковала Киев ракетами. В результате обстрела в городе частично исчез свет, из-за падения обломков возник пожар. Силами и средствами противовоздушной обороны над столицей и в районе города было сбито около двух десятков вражеских ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, рано утром 7 февраля в разных городах Украины раздались взрывы. Россия устроила против нашего государства очередную массированную атаку, запустив ракеты разных типов.

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