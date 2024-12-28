Застрелил арендодателя, а затем угнал его авто и скрылся: в Киевской области задержали злоумышленника. Фото

В селе Пуховка в Киевской области мужчина во время конфликта застрелил своего арендодателя. После этого злоумышленник угнал машину погибшего.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, им поступило сообщение от жителя области о том, что на территории домовладения в селе Пуховка он обнаружил тело своего товарища без признаков жизни.

"Полицейские выяснили, что 32-летний уроженец Ровенщины в ходе конфликта с 62-летним потерпевшим, у которого арендовал жилье, произвел около пяти выстрелов в область головы, шеи и грудной клетки. После совершенного злоумышленник проник в гаражное помещение, угнал автомобиль погибшего и уехал", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители оперативно нашли и задержали злоумышленника – по факту умышленного убийства и угона авто открыто уголовное производство. Задержанному сообщили о подозрении – суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киеве будут судить мужчину, который, по информации следствия, довел до самоубийства 18-летнего парня. Он сделал это потому, что юноша встречался с его несовершеннолетней падчерицей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области будут судить женщину, убившую своего мужа. Во время ссоры жительница Бучанщины несколько раз ударила его ножом в грудь и шею.

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