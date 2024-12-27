Убила мужа и пыталась уничтожить доказательства преступления: в Киевской области будут судить злоумышленницу

В Киевской области будут судить женщину, убившую своего мужа. Во время ссоры жительница Бучанского района несколько раз ударила его ножом в грудь и шею.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.

"Правоохранители установили, что в сентябре между супругами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. В результате спора женщина нанесла своему 60-летнему мужу четыре ножевых ранения в область груди и шеи. От полученных травм последний скончался на месте. Убедившись, что мужчина не подает признаков жизни, женщина спрятала нож и пыталась уничтожить доказательства совершенного преступления", – говорится в сообщении.

Следствие по факту умышленного убийства завершено, а обвинительный акт в отношении жительницы села Пилиповичи направлен в суд для рассмотрения по существу дела.

Напомним, в Белоцерковском районе Киевской области мужчина во время ссоры ударил сожительницу палкой по голове. От полученной травмы женщина скончалась на месте.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить мужчину, который, по информации следствия, довел до самоубийства 18-летнего парня. Он сделал это потому, что юноша встречался с его несовершеннолетней падчерицей.

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