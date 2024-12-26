В Киеве будут судить мужчину, который довел до самоубийства 18-летнего парня своей падчерицы. Подробности и фото

В Киеве будут судить мужчину, который, по информации следствия, довел до самоубийства 18-летнего парня. Он сделал это потому, что юноша встречался с его несовершеннолетней падчерицей.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

"Сообщение о падении мужчины с многоэтажки в Деснянском районе поступило в полицию в июне текущего года. Правоохранители установили, что погибший – 18-летний парень, приехавший в Киев на учебу и арендовавший в этом доме комнату", – рассказали правоохранители.

На месте трагедии было установлено, что у погибшего отсутствует мобильный телефон, а на его теле есть следы от зеленки, а также частично выбриты волосы на голове. Полицейские воспроизвели хронологию событий того дня, опросили свидетелей, а также собрали другие доказательства, которые указали, что к самоубийству парня причастен 37-летний житель Кировоградской области.

Злоумышленник приехал в Киев и разыскал парня для выяснения отношений, ведь узнал, что тот встречается с его 14-летней падчерицей. Как отметили в прокуратуре, чтобы читать переписку погибшего и удалить фото, мужчина насильно отобрал у него телефон. После этого он заставил парня сообщить пароль от телефона.

"С его номера он звонил по телефону родным, знакомым и дискредитировал молодого человека, осознавая, что такие действия травмируют 18-летнего парня. Продолжая издевательство над возлюбленным своей падчерицы, мужчина заставил парня облить себя зеленкой и побрить волосы на голове", – добавили правоохранители.

После совершенного злоумышленник уехал домой, где его через сутки задержали оперативные сотрудники, а доведенный до отчаяния парень прыгнул с 9-го этажа жилого дома. Следствие по этому факту завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области мужчина во время ссоры ударил сожительницу палкой по голове. От полученной травмы женщина скончалась на месте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!