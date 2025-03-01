Зарезал из-за ревности: в Киеве задержали мужчину, который убил знакомого посреди улицы. Фото и видео

В Киеве правоохранители задержали злоумышленника, который, по информации следствия, причастен к убийству. Тело погибшего обнаружили вчера на трамвайных путях в Подольском районе.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Как напомнили правоохранители, в пятницу, 28 февраля, около 13:00 в них поступила информация о том, что вблизи трамвайной станции "Пуща-Водицкая 1" прохожие обнаружили тело 38-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Вероятный злоумышленник был задержан недалеко от места совершения преступления.

"Как выяснилось, 59-летний нападавший стал свидетелем конфликта между своей сожительницей и потерпевшим. Возмутившись из-за их спора, а также на фоне постоянной ревности к женщине, мужчина нанес знакомому смертельное ранение ножом в грудь, от которого тот скончался на месте происшествия", – уточнили в пресс-службе.

По факту умышленного убийства начато уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Решается вопрос взятия его под стражу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева ссора между двумя знакомыми закончилась убийством. Муж забил товарища до смерти из-за ревности к общей знакомой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!