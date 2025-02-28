В Киеве на трамвайном пути нашли тело убитого мужчины. Подробности дела и фото

В Киеве в пятницу, 28 февраля, на трамвайном пути обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями. Событие произошло в Подольском районе города.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обстоятельства убийства установят следователи.

По словам правоохранителей, тело погибшего с ножевым ранением сегодня обнаружили прохожие у трамвайной станции "Пуща-Водицкая" в Подольском районе.

"В настоящее время на месте работают следственно-оперативная группа районного и главного управлений полиции, сотрудники уголовного розыска и судебно-медицинский эксперт. Принимаются меры по задержанию лица, причастного к совершению преступления", – добавили в полиции.

Напомним, в Киеве семейная ссора завершилась убийством. Мужчина во время конфликта набросился на отца с кулаками – от полученных травм потерпевший скончался на следующий день.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева ссора между двумя знакомыми закончилась убийством. Муж забил товарища до смерти из-за ревности к общей знакомой.

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