В Киеве мужчина из-за ревности к общей знакомой убил товарища. Подробности дела

В Голосеевском районе Киева ссора между двумя знакомыми завершилась убийством. Мужчина забил товарища до смерти из-за ревности к общей знакомой.

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Об этом рассказали в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

По словам стражей порядка, они получили сообщение от жителя Киева о том, что в квартире дома по улице Василия Касияна он обнаружил соседа с телесными повреждениями без признаков жизни.

"На месте происшествия полицейские установили, что 55-летний пострадавший в собственном доме распивал спиртные напитки в компании своего знакомого, который накануне приехал к нему погостить. Во время застолья между потерпевшим и его товарищем возник конфликт из-за ревности к общей знакомой, в ходе которой злоумышленник нанес многочисленные удары хозяину. В результате полученных повреждений мужчина умер", – добавили в пресслужбе.

Нападавшего, 49-летнего мужчину, задержали – ему сообщили о подозрении по факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве семейная ссора завершилась убийством. Мужчина во время конфликта набросился на отца с кулаками – от полученных травм потерпевший скончался на следующий день.

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