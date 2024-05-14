"Заработала" на ремонте башни Киевской крепости почти 900 тыс. грн: разоблачена директор строительной фирмы

Правоохранители сообщили о подозрении директору подрядной организации по факту присвоения имущества. По информации следствия, она заработала на реставрации музея "Киевская крепость" почти 900 тысяч гривен.

Об этом рассказали в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

"Следователи разоблачили директора подрядной организации, которая злоупотребляя своим служебным положением, отразила в актах приемки выполненных строительных работ завышенную стоимость строительных материалов", – рассказали в полиции.

Как отметили в прокуратуре, в период 2020-2021 годов директором частного общества заключены договоры с НИАМ "Киевская крепость" на проведение противоаварийных работ Башни № 4 музея, которая является памятником градостроительства и архитектуры национального значения. Одним из элементов реставрации была замена кровли башни с общей стоимостью листов покрытия в сумме 1,4 млн грн.

Было установлено, что стоимость работ была завышена, в результате этого Национальному музею был нанесен ущерб почти на 900 тысяч гривен. Злоумышленнице сообщили о подозрении по факту присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением, если они совершены в особо крупных размерах.

Стоит добавить, что ранее правоохранители сообщили о подозрении директору музея, заключившему соглашение с подрядчиком на проведение реставрационных работ одной из башен крепости по завышенным ценам.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области сообщили о подозрении подрядчику, который присвоил деньги на восстановление разрушенного оккупантами детского сада в Вышгородском районе. Злоумышленник, по информации следствия, "заработал" более 500 тысяч гривен.

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