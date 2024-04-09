"Заработали" на реставрации Киевской крепости почти 870 тыс. грн: в растрате подозревают директора музея

В столице правоохранители подозревают директора музея "Киевская крепость" в растрате почти 870 тысяч гривен. По данным следствия, она заключила договор с подрядчиком по выполнению реставрационных работ по значительно завышенной цене.

Об этом рассказали в пресс-службе полиции Киева. Злоумышленнице грозит до 12 лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, была разоблачена схема хищения средств на реставрации Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость". Нарушительница, занимая должность директора музея, заключила соглашение с подрядчиком на проведение реставрационных работ одной из башен крепости по завышенным ценам.

"В ходе досудебного расследования мы установили, что нарушительница подписала акты приемки выполненных работ, в которых стоимость строительных материалов была значительно завышена. Следовательно, своими действиями она нанесла ущерб Национальному музею на сумму 868 тысяч гривен", – добавили в пресс-службе.

По факту растраты имущества путем злоупотребления служебным положением, если оно совершено в особо крупных размерах, возбуждено уголовное производство. Директору учреждения сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области сообщили о подозрении подрядчику, который присвоил деньги на восстановление разрушенного оккупантами детского сада в Вышгородском районе. Злоумышленник, по информации следствия, "заработал" более 500 тысяч гривен.

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