"Заработал" более 500 тыс. грн на восстановлении поврежденного оккупантами детсада в Киевской области: подозревают директора фирмы

В Киевской области сообщили о подозрении подрядчику, который владелец деньги восстановлению разрушенного оккупантами детского сада в Вышгородском районе. Злоумышленник, по информации следствия, заработал более 500 тысяч гривен.

Об этом рассказали в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

"Согласно материалам следствия, подрядчик завысил в отчетной документации стоимость использованных строительных материалов и объем выполненных работ во время ремонта детского сада, поврежденного в результате вооруженной агрессии РФ на территории Петровского сельского совета Вышгородского района. Таким образом подозреваемый завладел более полумиллиона гривен бюджетных средств" , – уточнили в пресс-службе.

По фактам служебного подлога и присвоения чужого имущества открыты уголовные производства, а директору частного общества сообщили о подозрении.

Напомним, в Киеве сообщили о подозрении директору столичного предприятия, заработавшему 25 млн грн на форме для ВСУ. Военные получили 3 тысячи единиц одежды, которая не отвечает техническим условиям Минобороны Украины и не может использоваться по назначению.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области будут судить подрядчика за завладение бюджетными деньгами во время ремонта пострадавших в результате вражеских обстрелов сада и школы. В общей сложности он "заработал" почти 100 тысяч гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!