"Заработал" почти 450 тыс. грн на ремонте укрытия под Киевом: подозревается директор фирмы

Правоохранители сообщили о подозрении директору подрядной организации в присвоении бюджетных средств. Согласно информации следствия, он "заработал" почти 450 тыс. грн во время ремонта укрытия в Бучанском районе.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

"По данным следствия, в мае 2023 года с обществом с ограниченной ответственностью заключен договор по капитальному ремонту укрытия в одном из сел Бучанского района. Подрядчик, достоверно зная, что часть выполненных работ не отвечают требованиям проектно-сметной документации, а их объемы и стоимость завышены в отчетных документах, предоставил акты выполненных работ заказчику для оплаты", – подчеркнули в прокуратуре.

В результате противоправных действий подрядчика территориальной общине нанесен ущерб на почти 450 тысяч гривен. По фактам завладения бюджетными средствами и служебного подлога злоумышленнику сообщено о подозрении.

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении в завладении имуществом и служебной халатности подрядчику и должностному лицу. Они нанесли ущерб более чем на 400 тыс. грн во время ремонта детского сада в Обуховском районе Киевщины.

Как сообщал OBOZ.UA, полицейские Киева разоблачили предпринимателя, продавшего ноутбуки для военных по завышенной цене. В общей сложности злоумышленник "заработал" более 6,8 млн грн государственных средств.

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