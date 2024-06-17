В Киевской области подрядчик "отремонтировал" детсад на лишние 400 тыс. грн. Подробности дела

Правоохранители сообщили о подозрении в завладении имуществом и служебной халатности подрядчику и должностному лицу. Они нанесли ущерб более чем на 400 тыс. грн во время ремонта детского сада в Обуховском районе Киевщины.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Злоумышленникам грозит уголовная ответственность.

"По данным следствия, во время проведения текущего ремонта помещения детского сада – начальной школы в городе Украинка подрядчик умышленно завысил стоимость расходов более чем на 400 тыс. грн. По завершении работ он внес недостоверные данные в акты выполненных работ. В свою очередь инженер технадзора не обеспечил должным образом надзор на объекте строительства в соответствии с требованиями утвержденной проектной документации и согласовал отчетную документацию", – уточнили в прокуратуре.

На этом основании обществу излишне перечислено более 400 тыс. грн из бюджета города. При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Обуховской окружной прокуратуры директору общества сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом и служебном подлоге, а инженеру по технадзору – в служебной халатности.

Напомним, в Киевской области будут судить подрядчика, обвиняемого в завладении средствами во время работ по строительству укрытия в Вышгороде. В общей сложности он "заработал" более 350 тыс. грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области будут судить подрядчика, "заработавшего" на ремонте укрытий в многоэтажках Бучи. Бюджету громады нанесен ущерб более чем на 500 тысяч гривен.

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