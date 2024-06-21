"Заработал" более 6,8 млн. грн. на ноутбуках для военных: полиция Киева сообщила о подозрении предпринимателю. Фото

Полицейские Киева разоблачили предпринимателя, продавшего ноутбуки для военных по завышенной цене. В общей сложности злоумышленник "заработал" более 6,8 млн грн государственных средств.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

"В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что между директором компании и одной из воинских частей Киева было заключено соглашение о закупке 1300 ноутбуков по цене более 38 миллионов гривен. Однако чиновник решил нажиться на военных и заложил в договор дополнительные расходы на фиктивное приобретение лицензионных ключей к операционным системам ноутбуков еще на сумму более 6,8 миллионов гривен", – рассказали в полиции.

Отмечается, что благодаря такому бизнес-решению 35-летний злоумышленник незаконно получил указанную сумму на счет, которые затем перевел в иностранную валюту и вывел за границу. По этим фактам открыты уголовные производства, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении начальнику квартирно-эксплуатационного отдела и предпринимателю из Волыни, которые на ремонте оборонных объектов обокрали местный бюджет более чем на 2,2 млн грн. Чиновник с подрядчиком завышали стоимость материалов и вписывали в акты работы, которые на самом деле не выполнялись.

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