В Киевской области директор фирмы "заработала" на ремонте укрытия в детсаду. Фото

В Буче Киевской области во время ремонта укрытия в детском саду подрядчик завладела половиной выделенных на его обустройство средств. Злоумышленнице сообщили о подозрении.

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Об этом рассказали в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Подозреваемой грозит до 8 лет лишения свободы.

"По данным следствия, подрядная организация выполняла ремонт укрытия в детском саду в городе Буча. Отчитываясь о результатах выполненных работ, подозреваемая внесла в официальные документы ложные сведения, отметив работы, которые фактически не выполнялись. Таким образом она повлекла ущерб местному бюджету более чем на 55 тыс. человек. грн, что составляет половину суммы заключенного договора", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители сообщили о подозрении директору общества в завладении чужим имуществом и служебном подлоге. В суд направлено ходатайство об избрании злоумышленнице меры пресечения.

Напомним, в Киеве будут судить чиновницу Днепровской РГА, которую обвиняют в растрате более 1,3 млн грн бюджетных средств на закупки стульев для укрытий. Кроме того, она подозреваема в деле о закупке овощерезок для бомбоубежищ по завышенным ценам.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить подрядчика, обвиняемого в хищении средств на ремонте укрытий. В общей сложности бюджету нанесен ущерб на 500 тысяч гривен.

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