В Киеве подрядчик присвоил 430 тыс. грн на ремонте укрытия детсада, где после работ "просела" стена здания. Фото

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении подрядчику, который проводил ремонт укрытия в детском саду, в результате чего "просела" стена здания. Предприниматель завысил стоимость работ и заработал на этом 430 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

"Следователи выяснили, что управление градостроительства, архитектуры и землепользования Шевченковской в городе Киеве государственной администрации заключило договор с местным предпринимателем относительно технического надзора за проведением капитального ремонта укрытия в детском саду. Предприниматель должен был контролировать качество ремонта, однако он подписал акты приемки выполненных работ, не удостоверившись в их качестве, в результате чего произошло проседание фасада здания дошкольного учебного заведения", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что подрядчик значительно завысил стоимость проводимых работ. В документах он указал 600 тыс. грн, однако на самом деле она составила около 170 тыс. грн. Следовательно, территориальной общине города Киева нанесено около 430 тыс. грн ущерба.

В целом управление Шевченковской РГА заключило договор на капитальный ремонт укрытия в детском саду более чем за 1,2 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 22 декабря, в укрытии одной из киевских школ во время воздушной тревоги обрушился потолок. Инцидент произошел в результате прорыва трубы.

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