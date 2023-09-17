В Киеве задержали двух мужчин, которые пересылали наркотики "клиентам", пряча их в телефонах. Фото

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении двум мужчинам, которые могут быть причастны к изготовлению и сбыту наркотиков. Запрещенные вещества они пересылали "клиентам", пряча их в зарядные устройства и мобильные телефоны.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, они разоблачили двух человек, которые занимались изготовлением и сбытом психотропных веществ, а также продавали прекурсоры, необходимые для изготовления наркотиков и психотропных веществ.

"Мы выяснили, что один из мужчин занимался приобретением и перепродажей прекурсора, а также изготовлением амфетамина в целях сбыта. Кроме этого, к его "полномочиям" принадлежал поиск наркозависимых клиентов. Другой нарушитель отвечал за сбыт психотропных веществ через почтовые отправления в пределах Киева и Киевской области, а также занимался их розничной продажей из рук в руки", – рассказали в пресс-службе.

Видео дня

Мужчины отправляли "товар" своим клиентам, пряча его в зарядные устройства и мобильные телефоны, а прекурсоры пересылали в пластиковых бутылках под видом продуктов питания.

Злоумышленники, ранее не судимые уроженцы Киевской области, 1989 и 1990 годов рождения, были задержаны. Им сообщили о подозрении в незаконном сбыте прекурсоров, а суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Михайловка-Рубежовка Киевской области задержан мужчина, подозреваемый в хранении наркотиков в больших размерах. Во время обысков у него в трусах обнаружили пакеты со 124 свертками психотропов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!