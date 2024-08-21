Занималась сбытом психотропов: будут судить 28-летнюю жительницу Киева. Фото

В Киеве будут судить 28-летнюю местную жительницу, обвиняемую в сбыте запрещенных веществ. Женщина была задержана с психотропами в Святошинском районе города.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнице грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"В марте этого года правоохранители получили оперативную информацию, что 28-летняя местная жительница занимается сбытом психотропов. Тогда сотрудники полиции задокументировали факт сбыта запрещенных веществ и провели обыск по месту жительства фигурантки, где изъяли пакеты из экстази и "Альфа – PVP", которые она готовила к сбыту", – рассказали в пресс-службе.

Тогда следователи задержали ее и сообщили о подозрении по факту незаконного производства, изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки или сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Следствие завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, занимался сбытом наркотиков через закладки и отправлял запрещенные вещества по почте. Во время обыска у него изъяли "товар" на 2,5 миллиона гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали молодого человека, который может быть причастен к сбыту психотропов на территории Подольского района. Во время обысков у него изъяли свертки с "товаром".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!