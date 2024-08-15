Изъяли "товар" на 2,5 млн грн: в Киеве задержали подозреваемого в сбыте наркотиков. Фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, занимался сбытом наркотиков из-за закладок и отправлял запрещенные вещества по почте. Во время обыска у него изъяли "товар" на 2,5 миллиона гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Правоохранители установили, что 24-летний наркодилер наладил схему сбыта психотропов на территории всей страны. Клиентам из Киева он сбывал психотропы через закладки, а заказы в другие регионы страны присылал с помощью сервиса почтовых отправлений", – рассказали в пресс-службе.

Мужчину задержали на Лесном проспекте с килограммовой партией амфетамина. Во время проведения обыска по месту его проживания полицейские изъяли еще полкилограмма амфетамина, 900 г мефедрона, 300 г Альфа-PVP и 200 таблеток экстази. Ориентировочная стоимость изъятых веществ по ценам черного рынка составляет 2,5 миллиона гривен.

По факту сбыта наркотиков психотропных веществ или их аналогов открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Деснянский районный суд столицы избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киевщины разоблачили двух граждан, которые, по информации следствия, занимались контрабандой наркотиков. Они перевозили из Нидерландов кокаин под видом стирального порошка.

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