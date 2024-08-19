В Киеве с поличным задержали закладчика с "товаром". Подробности дела и фото

В Киеве правоохранители задержали молодого человека, который может быть причастен к сбыту психотропов на территории Подольского района. Во время обысков у него изъяли свертки с "товаром".

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

"При патрулировании Подольского района столицы в лесопарковой зоне правоохранители заметили мужчину, который вел себя подозрительно, что-то фотографировал на земле на мобильный телефон, а увидев полицейских начал убегать. Полицейские догнали неизвестного и остановили его для проверки, в ходе которой обнаружили у него свертки с запрещенными веществами", – рассказали в пресс-службе.

У новолуния нашли расфасованное по сверткам психотропное вещество. Кроме того, полицейские установили места, где злоумышленник уже успел сделать "закладки" с психотропом "Альфа-PVP" и изъяли еще 14 таких свертков.

По факту сбыта психотропных веществ или их аналогов открыто уголовное производство, а 22-летнему задержанному сообщили о подозрении.

Напомним, правоохранители Киевщины разоблачили двух граждан, которые, по информации следствия, занимались контрабандой наркотиков. Они перевозили из Нидерландов кокаин под видом стирального порошка.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, занимался сбытом наркотиков через закладки и отправлял запрещенные вещества по почте. Во время обыска у него изъяли "товар" на 2,5 миллиона гривен.

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