'Закрыть и отправить на*ер': в Печерском суде пояснили странное решение по нарушению карантина. Фото

Судья Печерского районного суда Киева закрыл дело против администратора одного из столичных заведений и во время вынесения решения якобы использовал ненормативную лексику. Помощница судьи заявила, что содержание обнародованного документа не соответствует оригиналу постановления.

Соответствующий скриншот данных из Единого государственного реестра судебных решений опубликовал "Цензор.Нет". Однако сейчас доступ к документу закрыт (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что 3 февраля администратор заведения не закрыл своевременно заведение, чем нарушил карантинные требования.

Сам нарушитель в суд не явился, а затем истек срок действия фиксации административного правонарушения.

Видео дня

В итоге судья Олег Белоцерковец решил закрыть производство. При этом, он якобы использовал ненормативную лексику: "Производство закрыть по истечению сроков привлечения к административной ответственности и отправить на*ер".

Помощница судьи Ангелина Ахромеева в комментарии "Судебно-юридической газете" уточнила, что дело действительно было закрыто, однако содержание постановления не соответствует оригиналу.

Она также допускает, что могло иметь место вторжение сторонних лиц в компьютерные автоматизированные системы и Печерский райсуд обратился по этому поводу к правоохранителям.

На сайте реестра доступ к данному решению сейчас также ограничен из-за несоответствия оригиналу. Уточняется, что речь идет о допущенной технической ошибке.

По словам юриста OBOZREVATEL, при размещении документа действительно могла произойти техническая ошибка, но оригинал документов содержится в материалах дела или у одной из сторон.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумской области суд обязал украинца заплатить 17 тыс. грн штрафа за нарушение карантина – он находился на улице без подтверждающих личность документов. Еще 454 грн он должен уплатить в качестве судебного сбора.