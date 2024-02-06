Задушил и ограбил сестру, потому что не одолжила деньги: в Киеве будут судить убийцу-рецидивиста. Фото и видео

В Киеве будут судить мужчину, который задушил и ограбил родную сестру. На преступление он пошел из-за того, что родственница отказалась одолжить ему деньги.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

"Информация об убийстве поступила в полицейские в конце августа прошлого года. Тогда в квартире в Подольском районе правоохранители обнаружили тело 61-летней местной жительницы со следами удушения. Оперативники установили, что к совершению преступления причастен брат погибшей, приехавший к ней накануне. Нарушитель попросил деньги у родственницы, но получив отказ задушил ее. После совершенного он похитил из квартиры мобильный телефон, деньги и ювелирные изделия и скрылся", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что злоумышленника, ранее уже судимого за аналогичное преступление, нашли и задержали. Следствие по факту убийства по корыстным мотивам, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство, завершено. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Киеве мужчина во время ссоры жестоко избил товарища, к которому пришел в гости, а затем еще и связал его скотчем и скрылся. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд вынес приговор убийцы-рецидивисту. Мужчина в парке "Киото" ударил прохожего металлической палкой по голове и отобрал личные вещи.

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