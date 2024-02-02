В Киеве убийца-рецидивист смертельно травмировал прохожего и ограбил его: суд вынес приговор злоумышленнику. Фото

В Киеве суд вынес приговор убийце-рецидивисту. Мужчина в парке Киото ударил прохожего металлической палкой по голове и отобрал личные вещи.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Следующие 14 лет злоумышленник проведет за решеткой.

"Событие произошло в парке "Киото" в Деснянском районе столицы. Тогда в полицию Киева поступило сообщение от прохожих о том, что на земле лежит без сознания мужчина с травмой головы", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские установили, что правонарушитель, с целью грабежа ударил прохожего по голове металлической палкой, отобрал у него сумку и скрылся. Согласно справке врачей, 48-летний пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте.

Следователи оперативно обнаружили и задержали ранее судимого за убийство 33-летнего уроженца Винницкой области. Деснянский районный суд Киева признал злоумышленника виновным в умышленном убийстве, совершенном лицом, ранее совершившим умышленное убийство.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве мужчина во время ссоры жестоко избил товарища, к которому пришел в гости, а затем еще и связал его скотчем и скрылся. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.

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