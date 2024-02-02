В Киеве гость жестоко избил владельца квартиры, связал его и оставил умирать

В Киеве мужчина во время ссоры жестоко избил товарища, к которому пришел в гости, а потом еще и связал его скотчем и скрылся. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, к ним поступила информация от врача бригады скорой медицинской помощи об избиении мужчины. Медики госпитализировали потерпевшего с многочисленными травмами.

"Во время проведения первоочередных оперативных розыскных мероприятий работники отдела криминальной полиции выяснили, что во время употребления алкоголя между мужчинами возник конфликт. В результате ссоры злоумышленник несколько раз ударил металлическим предметом потерпевшего по голове. Когда последний упал, злоумышленник связал потерпевшего скотчем и скрылся из помещения", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские в течение нескольких часов установили личность и местонахождение правонарушителя и задержали его. Им оказался ранее не судимый 48-летний киевлянин. По факту нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить мужчину, который во время внезапного конфликта ударил ножом 14-летнего парня. От полученной травмы подросток скончался на месте.

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