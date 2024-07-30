Под Киевом мужчина на кладбище ударил женщину кухонным топором. Подробности и фото

В Вишневом Киевской области на местном кладбище мужчина напал на женщину, ударил ее кухонным топором и скрылся. Событие произошло 27 июля.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение о том, что 27 июля во время работ по благоустройству могилы на кладбище города Вишневое, на 62-летнюю гражданку напал неизвестный, нанес удары топором и скрылся.

"В этот же день сотрудники уголовного розыска отдела полиции Вишневого задержали нападающего. Им оказался 31-летний уроженец Днепра, проживающий на территории общины. Во время обыска по месту его жительства полицейские изъяли вещественные доказательства, подтверждающие причастность мужчины к совершению правонарушения", – рассказали в пресс-службе.

По факту хулиганства открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить мужчину, который убил своего брата. Во время ссоры злоумышленник разбитой бутылкой нанес смертельные ранения родственнику.

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