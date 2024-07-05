Задержали с поличным: в Киеве суд вынес приговор мужчине, который пытался обокрасть пассажирку маршрутки. Фото

В Киеве суд признал виновным мужчину, пытавшегося обокрасть женщину в общественном транспорте. Злоумышленник в маршрутке вытащил из сумки пассажирки мобильный телефон, но скрыться с места преступления ему помешали свидетели.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Следующие пять лет он проведет за решеткой.

По словам правоохранителей, событие произошло в прошлом году в Днепровском районе столицы. Тогда они получили уведомление от пассажиров маршрутного такси о том, что на проспекте Соборности они задержали вора.

"Неизвестный хотел присвоить мобильный телефон пассажирки маршрутки, вытащив его из сумки женщины. Однако остаться незамеченным фигуранту не удалось, потому что его преступные действия заметили другие пассажиры. Неравнодушные граждане не дали скрыться злоумышленнику, удерживая его до прибытия полицейских", – рассказали в полиции.

Приговором Днепровского районного суда города Киева, по доказательствам, собранным полицейскими, мужчина признан виновным в покушении на кражу, совершенной в условиях военного положения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали ранее судимого 22-летнего молодого человека, который, по версии следствия, обокрал торговый киоск на Харьковском массиве. Мужчина залез в середину МАФа через окошко, а затем вынес деньги, товар и мобильный телефон.

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