Вынес деньги и товар: в Киеве задержан 22-летний рецидивист, подозреваемый в краже. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали ранее судимого 22-летнего молодого человека, который, по версии следствия, обокрал торговый киоск на Харьковском массиве. Мужчина залез в середину МАФа через окошко, а затем вынес деньги, товар и мобильный телефон.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним обратилась продавщица киоска и сообщила о краже из торгового заведения возле станции метро "Харьковская". Было установлено, что неизвестный ночью сломал окошко сигаретного киоска и проник в помещение. Злоумышленник украл деньги, товар и мобильный телефон.

"В ходе розыскных мер полицейские установили, что к совершению преступления причастен 22-летний киевлянин, которого следователи задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Последний уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж, а во время безотлагательного обыска по его месту жительства правоохранители разыскали и изъяли вещественные доказательства", – добавили в полиции.

По факту кражи, совершенной в условиях военного положения, возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении в краже водителя такси. По информации следствия, жена без вести пропавшего военного забыла в машине злоумышленника 400 тыс. гривен, а тот решил их присвоить.

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