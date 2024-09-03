Забрал из машины военную аптечку и сумку: в Киеве будут судить грабителя-рецидивиста. Фото

В Киеве будут судить мужчину, обвиняемого в ограблении. Злоумышленник забрал из автомобиля военную сумку и аптечку, а затем пытался скрыться.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

"Согласно материалам следствия, обвиняемый вместе с сообщником, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, в июле 2024 года увидел автомобиль с опознавательными знаками ВСУ, в салоне которого была сумка и аптечка. Открыв дверь автомобиля, мужчина забрал эти вещи и стал убегать. Впрочем, военный и прохожие догнали злоумышленника, который, как выяснилось, уже не раз отбывал наказание за имущественные преступления", – уточнили в пресс-службе.

Следствие по факту оконченного покушения на грабеж военного автомобиля завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Киеве суд вынес приговор ограбившему дедушку мужчину. Злоумышленник напал на пенсионера, избил его и отобрал личные вещи.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киевской области задержали мужчину, который, по информации следствия, ограбил жителя Белой Церкви. Злоумышленник произвел несколько выстрелов у потерпевшего, пытаясь забрать у него сумку с деньгами.

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