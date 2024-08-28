Избил дедушку и ограбил его: в Киеве суд вынес приговор рецидивисту. Фото

В Киеве суд вынес приговор мужчине, ограбившему дедушку. Злоумышленник напал на пенсионера, избил его и отобрал личные вещи.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Следующие семь лет преступник проведет за решеткой.

"Событие происходило в начале июня этого года. Тогда в Святошинское управление полиции обратился 72-летний пенсионер и сообщил, что неизвестный мужчина избил и ограбил его. Полицейские выяснили, что злоумышленник, воспользовавшись тем, что в подъезде нет света, зашел за дедушкой, неожиданно напал на него, ударил и отобрал мобильный телефон", – рассказали в пресс-службе.

Чтобы задержать подозреваемого в грабеже, правоохранителям понадобилось менее получаса. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 56-летний мужчина, скрывавшийся в подъезде неподалеку от места совершения преступления.

Тогда следователи за процессуального руководства Святошинской окружной прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении и направили обвинительный акт в суд. На время следствия мужчина находился под стражей. На днях Святошинский районный суд Киева признал виновным злоумышленника в грабеже и вынес ему приговор.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киевской области задержали мужчину, который, по информации следствия, ограбил жителя Белой Церкви. Злоумышленник произвел несколько выстрелов у потерпевшего, пытаясь забрать у него сумкой с деньгами.

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