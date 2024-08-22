Несколько раз выстрелил, пытаясь забрать сумку с деньгами: на Киевщине задержали подозреваемого в разбое. Фото

Правоохранители Киевской области задержали мужчину, который, по информации следствия, ограбил жителя Белой Церкви. Злоумышленник произвел несколько выстрелов у потерпевшего, пытаясь забрать у него сумку с деньгами.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

"Правоохранители выяснили, что в тот день около 19:00 часов, находясь рядом с магазинами, злоумышленник заметил незнакомца, у которого была нагрудная сумка с деньгами. Пытаясь забрать средства, фигурант произвел около трех выстрелов из пневматического пистолета в сторону потерпевшего и скрылся в неизвестном направлении. Раненому мужчине удалось скрыться вместе с сумкой. Впоследствии на рынке фигуранта задержали патрульные", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что, к счастью, угрозы жизни и здоровью потерпевшего нет. Врачи диагностировали синяки и ссадины на голове, руке и спине.

По факту разбоя, совершенного в условиях военного положения, открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, суд вынес приговор мужчине, который ограбил 15-летнюю девочку. Находясь на испытательном сроке за хулиганство, злоумышленник выхватил из рук несовершеннолетнего мобильный телефон и скрылся.

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