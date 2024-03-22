За деньги помогала получить группу инвалидности: в Киевской области разоблачили главу МСЭК. Фото

Правоохранители разоблачили главу одной медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) в Киевской области, которая, по данным следствия, за деньги помогала получить группу инвалидности. Ее задержали с поличным.

Об этом проинформировали в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы.

"В ходе досудебного расследования полицейские установили, что чиновник пообещала мужчине присвоить инвалидность 2-й группы на пожизненный срок. Для правдоподобия "клиент" прошел фиктивное медицинское обследование, на котором его признали больным и около месяца находился на формальном лечении. Кроме того, чтобы не вызывать сомнений у окружающих, другая медработница выдавала мужчине лекарственные средства, которые он затем возвращал. Следовательно, при содействии чиновнице мужчине присвоили группу инвалидности, а за такую "услугу" фигурантка пригласила 500 долларов США", – рассказали в полиции.

Свою "деятельность" злоумышленница начала с августа 2023 года. При получении средств в размере 500 долларов США женщину задержали. В настоящее время ей сообщено о подозрении во взяточничестве и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве сообщили о подозрении во взяточничестве заместительницы директора КП. Она потребовала с представителя благотворительной организации 50 тыс. грн за предоставление в аренду коммунального помещения.

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