Россия нанесла удар по рейсовому автобусу в Днепропетровской области: пять человек погибли, есть раненые. Фото

В среду, 16 сентября, утром российские оккупационные войска обстреляли рейсовый автобус с пассажирами в Никопольском районе Днепропетровской области. В результате атаки погибли пять человек.

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Еще семеро получили ранения и находятся под наблюдением врачей. Об этом сообщили начальник Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа и председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Что известно

Российские оккупанты в Никопольском районе нанесли удар с помощью FPV-дрона по пассажирскому микроавтобусу с людьми. В результате этого циничного удара пять человек погибли на месте. Еще как минимум семеро получили ранения, врачи оказывают им необходимую помощь.

"Россияне поразили автобус беспилотником. Пятеро человек погибли на месте. Семеро раненых сейчас находятся под наблюдением врачей. Им оказывают всю необходимую помощь", – написал Александр Ганжа.

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Николай Лукашук подчеркнул, что россияне сознательно обстреливали мирных жителей, которые просто ехали по своим делам.

"Враг терроризирует мирных жителей в Никопольском районе. Россияне цинично нанесли удар по пассажирскому автобусу. Просто по маршрутке, в которой люди ехали по своим делам", – отметил Николай Лукашук.

В Днепропетровской областной прокуратуре добавили, что под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту совершения военного преступления (ст. 438 УК Украины).

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что днём 27 августа российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по центру города Никополя Днепропетровской области. В результате российской атаки ранения получили пять украинцев, трое из которых госпитализированы.

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