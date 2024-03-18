Требовала от благотворителей взятку за аренду помещения для гуманитарной помощи: в Киеве разоблачили чиновницу. Фото

В Киеве сообщили о подозрении во взяточничестве заместительницы директора КП. Она потребовала с представителя благотворительной организации 50 тыс. грн за предоставление в аренду коммунального помещения.

Об этом рассказали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы.

"По данным следствия, в феврале 2024 года к подозреваемой обратился представитель благотворительной организации по оформлению аренды коммунального помещения для осуществления благотворительной деятельности, в том числе для хранения гуманитарной помощи. Во время встречи с мужчиной подозреваемая сообщила, что на балансе коммунального предприятия есть три помещения, которые можно арендовать, показала фотографии этих помещений, после чего выезжала вместе с потенциальным арендатором по осмотру объекта", – рассказали в пресс-службе.

В дальнейшем чиновница потребовала от представителя благотворительной организации, чтобы ей непосредственно передали 50 тыс. грн за ускорение процесса оформления договора аренды. Женщина была задержана во время получения денег.

Заместителю директора КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Деснянского района г. Киева" по этому факту сообщена о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении смотрителю Жулянского кладбища во взяточничестве. Злоумышленник требовал 3 тысячи долларов США за выделение места для захоронения умершего.

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