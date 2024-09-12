За $80 тыс. обещал содействовать в получении социального жилья: под Киевом задержали "чиновника". Фото

Правоохранители Киевской области задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к мошенничеству. Злоумышленник, представившись должностным лицом, за более 80 тысяч долларов США обещал содействие в получении социального жилья.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до двенадцати лет лишения свободы.

"45-летний фигурант, выдавая себя за госслужащего, пообещал решить вопрос о содействии в получении трех социальных квартир. Правоохранители установили, что злоумышленник получил деньги двумя траншами. Сначала подпиской в размере 30 тысяч долларов, а сегодня, 11 сентября, полицейские задержали злоумышленника после получения второй части средств в сумме 54 тысяч долларов в Софиевской Борщаговке", – рассказали в пресс-службе.

По факту мошеннических действий в особо крупных размерах возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. У злоумышленника были проведены обыски.

Напомним, в Киеве будут судить 10 участников преступной организации. Злоумышленники, по информации следствия, причастны к мошенничеству под видом инвестирования в криптовалюту.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители разоблачили двух мужчин, которые, по информации следствия, причастны к мошенничеству. Злоумышленники под предлогом продажи земельных участков обманули жителя Киевщины на 80 тыс. долларов США.

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